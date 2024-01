As aulas vão acontecer aos sábados, das 8h às 17h, na Faetec Queimados (antigo CIEP 023), localizado na Rua Gargantini, sem número, Fanchem. - Foto: Agência Brasil - EBC

Publicado 25/01/2024 11:14

Quem deseja se preparar para ingressar no ensino superior, mas não têm condições de pagar por um curso preparatório, tem uma ótima oportunidade em Queimados. Estão abertas as inscrições para o Pré-Vestibular Social, oferecido pela Fundação Cecierj (Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro). São cerca de 100 vagas à distância ou presencial para atender os candidatos que desejam se preparar para o Enem e outros vestibulares.



As aulas vão acontecer aos sábados, das 8h às 17h, na Faetec Queimados (antigo CIEP 023), localizado na Rua Gargantini, sem número, Fanchem. A oportunidade não se restringe a faixa etária. As aulas começam no dia 6 de abril. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 14 de março, exclusivamente pela internet, na página da Fundação CECIERJ . Podem se inscrever os estudantes que, em 2024, estiverem matriculados no último ano do ensino médio em instituições de ensino públicas ou particulares e os que já tenham concluído.



No ato da inscrição, o candidato deverá preencher o formulário indicando a modalidade em que deseja estudar: presencial ou a distância. Os que optarem pelo formato on-line do curso terão direito apenas à versão digital de todo o material didático, e toda a interação com tutores será realizada na plataforma virtual de aprendizagem do projeto.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 14 de março. Foto/ Divulgação