Oficinas vão ensinar de forma lúdica como contribuir para o meio ambiente - Marina Castelo/Prefeitura

Publicado 02/02/2024 11:54

A quarta edição das Férias Sustentáveis começou em Queimados. As atividades, que acontecerão até sábado (03/02) no Horto Municipal Luiz Gonzaga, são para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos inscritas. A ação é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Ambiente. As atividades acontecerão no período da manhã e contarão com oficinas que vão ensinar de forma lúdica como contribuir para um mundo mais sustentável.

A comerciante Viviane do Carmo, que inscreveu a filha e os três sobrinhos, disse que as crianças estavam na expectativa para o primeiro dia: “Eles estavam muito ansiosos e nem dormiam direito, contavam as horas para iniciar logo as brincadeiras. Todos os quatro participaram da última edição das férias de inverno do ano passado e assim que abriram as inscrições desta, corremos logo para garantir a vaga”, destacou.

Além das brincadeiras, a ação conta com funcional kids, oficinas interativas, plantio de mudas, piquenique sustentável, além de um teatro de fantoches. O projeto recebeu um grande número de inscrições. Cerca de 500 crianças participarão das atividades.

Responsável pelo evento, a secretária municipal do Ambiente, Andréia Loureiro, comemorou o sucesso de mais uma edição do evento: “É uma felicidade ver que nossas crianças também se importam com o cuidado com o meio ambiente. Além disso, é importante agradecer aos pais pelo apoio e participação nas atividades, que já começaram com sucesso e serão assim até sábado, quando encerraremos a edição deste ano”, destacou a secretária.

Presente na abertura, o prefeito destacou a importância da participação das crianças nas oficinas: “As oficinas da Colônia vão despertar a consciência ambiental nos pequenos de forma leve e divertida, mostrando para nossas crianças que o cuidado com o nosso planeta também passa por eles. Agradeço à Secretária Andréia Loureiro por todo o planejamento e por mostrar para essas crianças, através de brincadeiras, a importância delas na busca de um mundo melhor para todos nós”, comentou o gestor.