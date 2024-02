O criminoso foi preso no momento em que tentava furtar um estabelecimento comercial. - Foto/ Divulgação

O criminoso foi preso no momento em que tentava furtar um estabelecimento comercial.Foto/ Divulgação

Publicado 31/01/2024 20:29

Os agentes do 24º Batalhão de Queimados prenderam em flagrante homem, de 34 anos, apontado, segundo investigações, como articulador de uma série de furtos que estavam ocorrendo na cidade nos últimos dias. O criminoso foi preso no momento em que tentava furtar um estabelecimento comercial no bairro Nossa Senhora da Glória.

Conforme a polícia, o criminoso tentou fugir no momento que identificou a chegada dos agentes, mas foi perseguido e preso em um terreno próximo ao comércio, após o flagrante foi encaminhado à 55ª Delegacia de Polícia, em Queimados, e foi constatado nove anotações criminais, sendo oito por furto qualificado e uma por roubo majorado.

Mais cedo, outra ação para combater furtos a estabelecimentos comerciais e residências na cidade foi realizada na tarde desta terça-feira (30) nas comunidades São Simão e Morro da Caixa D'Água. Uma força-tarefa formada por agentes das polícias Civil e Militar, Segurança Presente e Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública resultou na prisão em flagrante de dois homens. Um deles é dono de um ferro velho no Centro, onde foram encontrados materiais de concessionárias de internet e fornecimento de água.

Segundo as investigações, o local seria o principal ponto para compra e venda dos produtos furtados na cidade nos últimos dias. A operação ainda resultou na condução de 27 pessoas, que estavam em atitudes suspeitas e sem documento de identificação, à delegacia, além na apreensão de duas motos, sendo uma adulterada e outra sendo produto de roubo, rádios transmissores e nove aparelhos celulares.