Deputado federal Max Lemos (PDT) destinou os recursos no PLO para o anoDivulgação

Publicado 01/02/2024 18:56

O município de Queimados, na Baixada Fluminense, deverá receber R$ 15 milhões em emendas parlamentares. Os recursos foram propostos no Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2024 pelo deputado federal Max Lemos (PDT) por emendas orçamentárias individual, de bancada e para o estado. Serão beneficiados projetos nas áreas de saúde, esporte e inclusão social, fomento à cultura, segurança, educação, cursos profissionalizantes, inovação, entre outros.

A emenda parlamentar é o instrumento que permite aos deputados e senadores realizarem alterações no orçamento anual. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual (PLOA) poderão alocar recursos a órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, consórcio público, organização da sociedade civil ou serviço social autônomo. As emendas são chamadas impositivas porque a União é obrigada a executá-las quando aprovadas.

Dos R$ 15 milhões, a maior parte foi destinada por emenda orçamentária individual de Max Lemos para a área da saúde. Serão R$ 6 milhões visando a construção de um Centro de Diagnóstico por Imagem, além da aquisição de equipamentos, como Tomógrafo, Ressonância Magnética, Ultrassom e Raio X.

Ex-prefeito de Queimados, ex-secretário de Infraestrutura e Obras no estado, ex-deputado estadual e atual deputado federal, Max Lemos falou sobre os recursos para a área da saúde. “Investir em mais saúde para Queimados sempre foi uma das minhas prioridades em meus mandatos, tanto que levei a tão sonhada maternidade, construímos o Centro de Tratamento para Hipertensão e Diabetes, que se tornou referência na região, além 12 clínicas da família, duas clínicas de hemodiálise, uma Upa 24hs, construímos o Centro de Especialidade Médicas e Clínica da Mulher, um Centro de Doenças Genéticas Raras, implantamos um Centro de Especialidades Odontológicas, entre outras. Nosso objetivo é que o morador de Queimados não precise se deslocar para outros municípios para buscar tratamento”, explicou Max Lemos

Para desenvolvimento de atividades e apoio a programas e projetos de esporte amador, educação, lazer e inclusão social, Max Lemos destinou R$ 715 mil em emenda parlamentar individual para a Associação de Esporte e Educação Gol de Ouro. E para promoção e fomento à cultura no município foram destinados R$ 500 mil em emenda individual.

Além disso, dentro das emendas orçamentárias para o estado e de bancada, também serão destinados para Queimados R$ 600 mil para viaturas da Polícia Militar, R$ 2.720 milhões para cursos profissionalizantes ou técnicos, R$ 1 milhão para centro de inovação, R$ 2.465 milhões para núcleo de socialização para crianças e adolescentes, e R$ 1 milhão para proteção contra violência infantil.