Unidade ofereceu 17 cursos de qualificação profissional. Aulas começam no dia 26 - Divulgação

Publicado 02/02/2024 18:13 | Atualizado 02/02/2024 21:52

Os inscritos nos cursos de qualificação profissional oferecidos pela Faetec Queimados já podem conferir o resultado do sorteio. A listagem foi publicada nesta sexta-feira (02/02) no site da unidade no link da instituição

A unidade recebeu um total de 3.410 inscritos para os cursos de cabeleireiro, manicure e pedicure, eletricista industrial, Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão, Encanador Industrial, Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial, Assistente de Secretaria Escolar, Espanhol Básico I, Inglês Iniciante, Língua Brasileira de Sinais (Libras) Básico, Assistente de Recursos Humanos, Estratégias Administrativas e Empreendedoras, Excel Avançado com VBA, Operador de Computador, Carpinteiro de Obras, Encanador Instalador Predial, e Inglês Aplicado a Serviços Turísticos Básico.

Os sorteados poderão efetuar as matrículas no período de 6 a 9 de fevereiro e também nos dias 19 e 20 deste mês, conforme edital. O próprio candidato deverá comparecer ao local de matrícula, apresentar comprovação dos pré-requisitos mínimos exigidos para o curso escolhido e, no caso de menor de idade, estar acompanhado de seu responsável legal. Os documentos necessários são: Carteira de Identidade, CPF, Comprovante de residência (conta de luz, água ou telefone) e Comprovante de escolaridade compatível com o pré-requisito do curso pretendido, além de Curso de qualificação ou comprovante de experiência profissional na área, exigidos como pré-requisito do curso, caso haja.

O edital também prevê a perda da condição de sorteado caso o candidato não compareça no período da matrícula. Nesta hipótese, o candidato poderá procurar posteriormente a unidade de ensino no período de matrícula para aproveitamento de vagas nos dias 22 e 23 de fevereiro. As aulas começam no dia 26 deste mês.