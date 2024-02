Listagem é de vagas remanescentes da Educação Infantil ao 9° Ano - Divulgação / Prefeitura

Listagem é de vagas remanescentes da Educação Infantil ao 9° AnoDivulgação / Prefeitura

Os pais e responsáveis dos alunos contemplados na terceira listagem das vagas remanescentes devem procurar a unidade escolar até o dia 19 de fevereiro para confirmar a matrícula. Os documentos necessários são:



- Certidão de nascimento ou casamento (cópia e original);



- Duas fotos 3x4;



- Histórico escolar ou declaração de transferência, onde deverá constar o ano de escolaridade/etapa do ensino para qual está habilitado, se matrícula por transferência;



- Documento que comprove tipo sanguíneo e fator RH;



- Carteira de saúde da criança com registro atualizado das vacinas;



- Cópia do CPF do aluno;



- Cópia do RG e do CPF do aluno maior de 18 anos e emancipados;



- Cópia do cartão do SUS;



- Cópia do comprovante de residência, atualizado nos últimos três meses.



Quem realizou a pré-matrícula na primeira e na segunda fase, mas o nome não está na listagem das vagas remanescentes, deve aguardar o próximo período de inscrição, que deverá ser reaberto em breve.