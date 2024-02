Concessionária orienta clientes a manter água reservada para as atividades prioritárias - Divulgação

Concessionária orienta clientes a manter água reservada para as atividades prioritáriasDivulgação

Publicado 10/02/2024 12:23

A empresa Águas do Rio informou que a distribuição de água nos municípios de Queimados, Japeri e Nova Iguaçu está suspensa desde sexta-feira (09/02). Devido à chuva da noite de quinta-feira, as represas São Pedro, Rio D’Outro e Tinguá, que integram o Sistema Acari, sob gestão da Cedae, tiveram a operação paralisada. A medida é adotada pela companhia estadual para controle da qualidade da água captada nestes mananciais.

Regiões afetadas:

Queimados: Camarim, Coqueiros, Do Carmo, Fanchem, Fátima, Jaceruba, Jd Tricampeão, Olaria, Paraíso, R D Douro, Roncador, S Jorge, São Simão, Vale Ouro, Vila Camorim, Vila Central, Vila Guimarães, Vila Nanci, Vila São Francisco, Vila Tingua.

Japeri: Alecrim, Areal, Beira Rio, Belo Horizonte, C Damião, C Jd Marajoara, Centro, Ch S Antonio, Chacrinha, Cidade Sr Do Bonfim, Citropolis, Eldorado, Engenheiro Pedreira, Esperança, Eucaliptos, Grota, Jaceruba, Japeri, Jardim Delamare, Jardim Primavera, Jardim São João, Jardim Willis, Jd Tricampeão, Lagoa Do Sapo, Marajoara, Morro Citropolis, Morro Dos Quarenta, Nova Belém, Parque Guandu, Parque Mucaja, Parque Santos, Pedra Lisa, Santa Inês, Santa Terezinha, São Jorge, Teófilo Cunha, Transmontana, Vila Central, Vila Conceição, Vila Santa Amélia, Virgem de Fátima.

Nova Iguaçu: Austin, Adrianópolis, Boa Esperança, Botafogo, Caiçara, Caioaba, Carmary, Carlos Sampaio, Cerâmica, Cobrex, Corumbá, Engenho Pequeno, Figueira, Geneciano, Grama, Jardim Natal, Jardim da Posse, Jardim Real, Jardim Tropical, P. São Carlos, J. São Vicente, Líbano, Miguel Couto, Nova América, N. S. Fatima, Nova Brasília, Parque Ambaí, Parque Flora, Posse, Ponto Chique, Rancho Novo, Rancho Fundo, Recantus, Rio D’Ouro, Santa Rita, Tinguá, Três Corações, Vila de Cava Vila Fluminense, Viga, Vila Guimarães, Vila Guarita e Vila Operária.

A normalização do abastecimento nas regiões afetadas será gradativa, assim que for retomada a produção integral de água nessas unidades, ação prevista para ocorrer quando forem restabelecidos os padrões de turbidez da água, ou seja, com a melhoria da qualidade da água no ponto de captação.

A concessionária orienta os seus clientes a manter reservada a água de cisternas e caixas d’água para as atividades prioritárias, até a regularização do fornecimento, e ressalta que segue à disposição pelo 0800 195 0 195 para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.