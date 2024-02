Grupo de 19 componentes confeccionou sua própria fantasia, e a cada ano quer fazer um tema diferente. - Divulgação

Enquanto na Zona Sul do Rio milhões de foliões se esbaldam atrás dos blocos ouvindo marchinhas de carnaval, na Baixada Fluminense é no ritmo do batidão que a tradição dos Clóvis, ou mais conhecidos como bate-bolas, se renova a cada ano. Em Queimados, o Grupo Lunáticos, com origem nos bairros Pedreira e São Simão, realizou neste ano a sua estreia.

E apesar de serem marinheiros de primeira viagem, o grupo já tirou nota 10 no quesito fantasia com uma roupa pra lá de colorida, máscaras que aparentam visões diferentes sobre a identidade de palhaços e, principalmente, o bastão amarrado a uma bola de borracha, que expressa o nome da figura icônica. Uma bandeira com um palhaço gigante acompanha a tropa por onde for o destino.

Com 19 componentes, o grupo Lunáticos confeccionou sua própria fantasia e cada ano será um tema diferente. Em seu primeiro ano, a turma escolheu como tema o palhaço “para inspirar alegria”, como afirma o responsável Jeferson Correia, de 29 anos. “Foi um ano de preparação, onde cada componente é responsável pela sua fantasia. Recebemos também o apoio de uma pessoa importante do nosso bairro que foi fundamental. Escolhemos um tema alegre na nossa estreia, porque queremos levar alegria por onde passarmos”, disse.

Durante todo o ano, o grupo que está em busca de uma sede própria, realiza reuniões frequentes, onde todos debatem questões a respeito dos dias de folia. Além da fantasia, eles compram foguetes para as saídas e organizam o transporte para diferentes localidades. “Nesse primeiro ano optamos por visitar outros grupos aqui da cidade mesmo. Se tivéssemos o Carnaval sendo feito aqui, outros grupos de fora certamente viriam nos visitar, mas, infelizmente, não tivemos folia na cidade”, concluiu Correia.