Tuninho Vira Virou, Dr. Luizinho e Max Lemos fecharam acordo em encontro em BrasíliaDivulgação

Publicado 21/02/2024 16:29

O deputado federal Max Lemos (PDT) será pré-candidato a prefeito em Queimados e deverá ter como vice o atual presidente da Câmara, Tuninho Vira Virou (PP). O acordo foi firmado na terça-feira (20/02), em Brasília, em encontro de ambos com o líder do Progressistas na Câmara dos Deputados e no Rio de Janeiro, Dr. Luizinho.

Max Lemos tentará retornar ao cargo de prefeito, que ocupou por duas vezes, levando na bagagem a experiência e o número de votos. Na última eleição, em 2022, foi o federal mais votado da cidade, com quase 17 mil votos. Candidato a vice na chapa, Tuninho Vira Virou também se baseará nos números. O atual presidente da Câmara de Vereadores foi o segundo vereador mais votado da cidade, e o deputado estadual mais votado, com quase 10 mil votos.

“Nossa parceria representa quem gosta do povo de verdade, quem gosta de andar na rua todos os dias, quem gosta de ouvir as pessoas e, principalmente, fazer por quem mais precisa. Sem dúvidas, era o que a cidade precisava para retomar o caminho do crescimento. Estaremos unidos no projeto que vai fazer Queimados voltar a dar certo. Essa união se dá não só pelo trabalho, mas principalmente pelo amor que temos pela nossa cidade. E aproveito para convidar todos aqueles que querem que Queimados volte para o rumo certo para estarem conosco no próximo dia 01 de março, às 18h30, em um grande encontro no espaço de festas e eventos Gan”, destacou Max Lemos.

De acordo com os parlamentares, a união PP e PDT, que conta com o apoio do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, do deputado estadual Carlinhos BNH (PDT) e do prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa (PP), também contemplará este município da Baixada Fluminense. O PDT acertou apoio ao candidato da sucessão que ainda será indicado por Lisboa.