A instalação está sendo feita por etapas. Os abrigos ficarão em locais com maior fluxo de passageiros - Divulgação / Prefeitura

A instalação está sendo feita por etapas. Os abrigos ficarão em locais com maior fluxo de passageirosDivulgação / Prefeitura

Publicado 20/02/2024 12:35

Os moradores de Queimados ganharão novos abrigos nos pontos de ônibus, para proteção contra chuva e sol. A Prefeitura começou a instalar nesta segunda-feira (19) os primeiros na Praça dos Eucaliptos, no Centro da cidade.

No total serão 100 estruturas, composta por cobertura, bancos, iluminação de LED e espaço para cadeirantes.. A instalação está sendo feita por etapas. Primeiro é feita a avaliação do local, depois a fundação, instalação (fixação) do abrigo, calçadas (com piso tátil), acessibilidade e, por último, a instalação de energia elétrica.

A secretária municipal de Urbanismo, Amanda Barreto, destaca que os abrigos ficarão em locais estratégicos. "Já avaliamos os pontos de ônibus existentes que receberão o abrigo de passageiros, pois vamos respeitar o maior fluxo de pessoas que embarcam e desembarcam do transporte público. A ideia é dar mais conforto e proteção aos usuários. Já nos próximos dias vamos iniciar a instalação do segundo local na Avenida Doutor Pedro Jorge, que conta com diversas linhas de ônibus", destaca.