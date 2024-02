Produção de água no Sistema Guandu foi reduzida para controlar a qualidade da água captada nos mananciais - Divulgação

Publicado 15/02/2024 21:06

A Cedae publicou nota avisando que paralisou a operação do Sistema Acari e reduziu a produção de água no Sistema Guandu, ambos sob sua gestão, devido à chuva registrada nesta quinta-feira (15/02). A medida emergencial, segundo a estatal, foi adotada para controlar a qualidade da água captada nos mananciais que atendem estes sistemas. Em função desta ocorrência, o abastecimento nas áreas de atuação da Águas do Rio em nove municípios da Baixada Fluminense está impactado, entre eles Queimados, Japeri, Nova Iguaçu, Mesquita, Belford Roxo, Nilópolis, São João de Meriti e Duque de Caxias, além de áreas da cidade do Rio de Janeiro, como Centro e Zonas Norte e Sul.

A normalização do abastecimento nestas regiões ocorrerá, de forma gradativa, assim que for retomada a produção integral de água tratada nos sistemas Acari e Guandu, ainda sem previsão.

A concessionária orienta os seus clientes, neste período, a reservar a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias, e ressalta que segue à disposição através do 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.