Evento de Max Lemos marca a união entre PDT, PP, Avante, Podemos, PRD e PRTBDivulgação

Publicado 29/02/2024 19:01 | Atualizado 29/02/2024 19:02

O deputado federal Max Lemos (PDT) realizará evento na sexta-feira (01/03) em Queimados, onde oficialmente lançará sua pré-candidatura a prefeito do município, tendo como pré-candidato a vice o atual presidente da Câmara, Tuninho Vira Virou (PP). O encontro acontecerá a partir das 18h30 no Gan Casa de Festa, na avenida Luigi Giobi, s/nº, no bairro Vila Camarim. A expectativa é a participação de mais de duas mil pessoas, entre correligionários e apoiadores.

Ex-prefeito de Queimados por duas vezes, reeleito com mais de 93% dos votos válidos, Max Lemos falou das expectativas para este ano. “Fui vereador e prefeito de Queimados, deputado estadual e, agora, o deputado federal mais votado na cidade com quase 17 mil votos. Isso tudo se deve ao reconhecimento pelo trabalho que desenvolvi em prol do município desde que iniciei a minha vida política. Estamos com novos projetos para Queimados, para que o município volte a crescer e, para isso, estamos contando com mais apoiadores e parcerias para o grande trabalho que pretendemos desenvolver no município. Estamos com grandes expectativas”, disse Max Lemos.

Atual presidente da Câmara de Vereadores, Tuninho Vira Virou foi o segundo vereador mais votado da cidade, e o deputado estadual mais votado, com quase 10 mil votos. O evento promete marcar não somente a união PP e PDT, como também o apoio de diversos políticos. Além dos dois partidos, a aliança já conta com a parceria do Avante, Podemos, PRD e PRTB. Outros cinco partidos também estão fechando apoio e deverão ser divulgados em breve.

“Essa parceria é, sem dúvidas, o que a nossa cidade precisava para retomar ao caminho do crescimento. Estaremos unidos no projeto que vai fazer Queimados voltar a dar certo não só pelo trabalho que já desenvolvemos em prol do município, mas principalmente pelo amor que temos pela nossa cidade”, finalizou Max Lemos.