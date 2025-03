As prisões aconteceram após o Batalhão receber informações do Setor de Inteligência sobre a chegada dos criminosos oriundos da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro - Divulgação / 24º BPM

Publicado 20/03/2025 22:17

Queimados - Cinco criminosos foram presos pelos policiais militares do 24º BPM (Queimados), na tarde desta quinta-feira (20), na Comunidade da Caixa D’Água, no bairro São Simão, em Queimados. As prisões aconteceram após o Batalhão receber informações do Setor de Inteligência sobre a chegada de criminosos oriundos do bairro da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Com os presos, os agentes apreenderam: 02 pistolas; 02 granadas; 01 rádio transmissor; e grande quantidade de drogas.



A ocorrência foi registrada na 55ª DP (Queimados).