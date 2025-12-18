Prefeitura de Queimados divulgou listagem de aprovados para cursos na Casa da Inovação Ziraldo. - Divulgação

Publicado 18/12/2025 10:00

Queimados - A Secretaria Municipal de Projetos Especiais e Gestão de Convênios (SEPEC) torna pública a Lista de Sorteados e o Cadastro Reserva referentes ao Oitavo Ciclo de Cursos Gratuitos da Casa da Inovação Ziraldo.

O processo seletivo, realizado por sorteio público, definiu os candidatos contemplados para as vagas dos cursos oferecidos pela Casa da Inovação, incluindo Criação de Aplicativos, Programação de Games, Robótica Kids, Criação de Conteúdo Digital, Inclusão Digital 50+, Pacote Office e Marketing Digital.

Os candidatos sorteados deverão ficar atentos ao período de matrículas presenciais, conforme estabelecido no cronograma oficial. Já os inscritos que compõem o cadastro reserva poderão ser convocados caso haja desistências ou vagas remanescentes.

A lista completa — contendo sorteados, suplentes e orientações sobre matrícula — está disponível no site oficial da Prefeitura de Queimados, na página da Casa da Inovação Ziraldo.