Prefeitura de Queimados divulgou listagem de aprovados para cursos na Casa da Inovação Ziraldo.Divulgação
Queimados divulga sorteados para cursos gratuitos na Casa da Inovação Ziraldo
Resultado oficial do processo seletivo por sorteio público lista de sorteados para cursos gratuitos da Casa da Inovação Ziraldo.
Queimados finaliza inscrições para sorteio do Minha Casa, Minha Vida
Interessados têm até esta quarta-feira para se cadastrarem no site da Prefeitura do município
Queimados adere ao Plano Juventude Negra Viva e amplia alcance a de programas do Governo Federal na Baixada Fluminense
Assinatura no dia 23 contará com a presença ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e prefeito Glauco Kaizer
Espetáculo "A Revolução das Princesas" destaca o empoderamento feminino no Teatro Metodista de Queimados
Peça encenada por alunos do Ciep 341 transforma princesas clássicas em símbolos de coragem e autonomia
Prefeitura de Queimados realiza Mutirão de Especialidades para reduzir fila da ortopedia
Próximos três sábados de outubro serão dedicados a atendimentos com agendamento imediato de retornos e exames
Queimados realiza maior ação social da história da Pedreira com mais de 700 atendimentos
Pela manhã, foram contabilizados mais de 700 atendimentos à população, com a oferta de serviços gratuitos em diferentes áreas
