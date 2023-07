Ação visa promover a divulgação dos atrativos e facilitar o acesso aos pontos turísticos - Divulgação

Ação visa promover a divulgação dos atrativos e facilitar o acesso aos pontos turísticosDivulgação

Publicado 04/07/2023 12:49

Quisssamã - A Prefeitura de Quissamã, por meio da secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, está empenhada em impulsionar o turismo local por meio da instalação de sinalização turística indicativa no município. Com investimento de recursos próprios e uma emenda parlamentar da deputada federal Soraya Santos no valor de R$ 480 mil, a ação visa promover a divulgação dos atrativos e facilitar o acesso aos pontos turísticos.

O primeiro local a receber as placas indicativas foi o trevo entre a estrada de Dores de Macabu e Santa Catarina. Nesta primeira fase, serão instaladas 66 placas em pontos estratégicos, identificados em parceria com profissionais do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA). O mapeamento das áreas de interesse de divulgação no município e a definição dos trajetos foram realizados pela equipe.

"A sinalização faz parte do processo de fortalecimento do turismo. As pessoas que circulam pela BR 101, por exemplo, saberão da existência turística de Quissamã, e dentro da cidade, tanto os moradores quanto os visitantes terão facilidade de acesso às praias, pontos culturais e históricos", destacou o secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Turismo, Arnaldo Mattoso.

Com essa iniciativa, Quissamã busca atrair mais turistas e explorar todo o potencial turístico da região, proporcionando uma experiência mais completa e agradável para os visitantes, ao mesmo tempo em que valoriza os atrativos locais e impulsiona o desenvolvimento econômico do município.