Candidatos têm como objetivo atuar durante o verão de 2024 no município - Foto: Reprodução Rede Social

Publicado 07/08/2023 12:14 | Atualizado 07/08/2023 12:15

Quissamã - O secretário de Segurança Pública e Trânsito de Quissamã, Paulo Vitor Arquejada, esteve presente mais uma vez para acompanhar uma etapa crucial do treinamento de 31 candidatos ao curso de salva-vidas. Esses candidatos têm como objetivo atuar durante o verão de 2024 no município.



A capacitação ocorreu na Praia de Barra do Furado e contou com instrutores experientes no assunto: Joelson Galson e Anderson Barcelos, além de três auxiliares que já desempenham a função de salva-vidas. A formação abrangeu uma variedade de habilidades e conhecimentos necessários para garantir a segurança dos banhistas e frequentadores das praias.



Com a chegada do verão à vista, é crucial preparar uma equipe de salva-vidas qualificada para responder prontamente a qualquer emergência e garantir um ambiente seguro nas praias do município de Quissamã.

