Quissamã promove roda de conversa para prevenção ao câncer de próstataFoto: Divulgação

Publicado 28/11/2023 12:40

Quissamã - A Prefeitura de Quissamã está investindo em uma abordagem abrangente durante o Novembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre a saúde masculina. Dentro da programação da campanha, a Secretaria Municipal de Saúde conduziu uma roda de conversa segunda-feira (27), reunindo profissionais de diversas áreas para discutir a importância da prevenção ao câncer de próstata.

O encontro, liderado pelo coordenador de Saúde do Homem, Antônio Carlos Silva, contou com a participação do cardiologista Bruno Monteiro, do Educador Físico Gustavo Moreira, da psicóloga Fabiana Marins e da fisioterapeuta Alessandra Chagas. O objetivo foi promover uma mudança de mentalidade em relação à ida dos homens ao médico para exames preventivos, destacando a atuação conjunta de diferentes especialidades na prevenção, incluindo atividades físicas, exames de rotina e apoio emocional por meio da terapia psicológica.

De acordo com o coordenador, dados mostram que a população masculina vive sete anos a menos que as mulheres, ressaltando a necessidade de incentivar os homens a procurarem atendimento médico e as Unidades de Saúde da Família (USFs). A distribuição de livretos educativos abordou temas como a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, licença paternidade, doenças sexualmente transmissíveis e autocuidado.

A secretária de Saúde, Milena Viana, enfatizou a importância da campanha, destacando a interconexão entre diversos setores na promoção da saúde. O evento contou com a presença de autoridades locais, vereadores e representantes de diferentes áreas, reforçando o compromisso coletivo com a conscientização e promoção da saúde masculina.