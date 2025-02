Apreensão de granada e drogas marca operação da Guarda Municipal em pousada de Barra do Furado, Quissamã - Foto: Divulgação

Apreensão de granada e drogas marca operação da Guarda Municipal em pousada de Barra do Furado, QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 03/02/2025 14:43

Quissamã - Em mais uma ação de combate ao crime, a Guarda Municipal de Quissamã apreendeu uma granada, drogas e um celular em uma pousada localizada na Avenida Atlântica, 846, em Barra do Furado, nesta terça-feira. O material foi encontrado após uma operação de cerco e busca que envolveu a guarnição local e a GM.

A ação teve início com a informação de que um foragido da justiça estava se escondendo no local. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto, com acusações de homicídio qualificado e lesão corporal leve, além de ser investigado por outros crimes. O suspeito, que estava em posse de uma motocicleta XRE, foi localizado pela Guarda Municipal, que descobriu que o veículo estava com registro de roubo. Ao se aproximarem da pousada, ele tentou fugir, saltando da janela do imóvel e correndo em direção a casas vizinhas e um rio. Ele conseguiu escapar, mas a operação seguiu.

Durante a busca no quarto onde ele teria se hospedado, a guarnição encontrou os itens mencionados, incluindo uma granada, uma bucha de maconha e um celular. O responsável pela pousada, permitiu a entrada da equipe e ajudou nas buscas, permitindo que o material fosse apreendido.

Após a apreensão, a guarnição se dirigiu até a 130ª Delegacia de Polícia, onde os fatos foram apresentados para as autoridades competentes.

Apreensão de granada e drogas marca operação da Guarda Municipal em pousada de Barra do Furado, Quissamã Foto: Divulgação