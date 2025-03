Marionetes e arte circense encantam o público em "Grande Circo Grandevo ? Na Estrada", que chega a Quissamã com apresentações gratuitas - Foto: Divulgação

Publicado 24/03/2025 14:52

Quissamã - Entre os dias 3 e 5 de abril, Quissamã será transformada em um grande palco a céu aberto com o espetáculo "Grande Circo Grandevo – Na Estrada", da companhia Pequeno Teatro do Mundo. Misturando teatro de marionetes e arte circense, a apresentação promete emocionar o público ao abordar, de forma lúdica e divertida, os desafios do envelhecimento dos artistas do circo.

A programação gratuita inclui sessões para estudantes da Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Ribeiro de Castro, exibições abertas ao público no auditório da Prefeitura e na Praça Mário Moreira, além de uma oficina de marionetes e um cortejo especial pelo centro da cidade. O projeto tem patrocínio da Transpetro e apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer.

Para a secretária de Cultura, Kitiely Freitas, o evento vai além do entretenimento, fortalecendo a identidade cultural do município. "O teatro de marionetes é uma ferramenta poderosa para contar histórias e despertar reflexões. Receber um espetáculo como esse amplia o acesso à cultura e reforça os laços comunitários", destacou.

Além das apresentações, o público terá a oportunidade de aprender sobre a confecção e manipulação de marionetes em uma oficina interativa. O encerramento será marcado por um cortejo vibrante pelas ruas da cidade, levando a magia do circo para ainda mais perto da população.