Menor é abordado na Rodoviária Caxias em Quissamã durante operação de combate ao tráficoFoto: Divulgação

Quissamã - Neste domingo (23), durante patrulhamento na Rodoviária Caxias, a equipe do Patamo da 5ª Companhia, integrante do 32° BPM, atentou para um jovem que acelerava o passo ao notar a aproximação da viatura. Imediatamente, foi realizada a abordagem e, na revista pessoal, foram encontrados sete pinos de cocaína.

Em breve conversa, o menor confirmou estar envolvido no tráfico para o grupo ADA, atuando no período das 08h às 20h. Diante dos fatos, o jovem foi encaminhado à 130ª Delegacia de Polícia, onde se constatou que ele já integra um programa de ressocialização do CRIAARD, voltado ao combate ao crime organizado.

As autoridades ressaltam a importância da colaboração da comunidade por meio do Disque Denúncia do 32º BPM para fortalecer as ações de segurança.