Pacientes passaram por triagem e já saíram com datas marcadas para o novo ambulatório - Foto: Divulgação

Pacientes passaram por triagem e já saíram com datas marcadas para o novo ambulatórioFoto: Divulgação

Publicado 24/07/2025 19:04

Quissamã - A Secretaria Municipal de Saúde de Quissamã promoveu nesta quinta-feira (24), um mutirão de avaliação nutricional no Centro de Especialidades que resultou em 64 atendimentos. A iniciativa marcou o pontapé inicial do novo Ambulatório de Tratamento da Obesidade, que começará a funcionar em agosto com foco na promoção da saúde e combate às doenças crônicas não transmissíveis.

Durante o mutirão, profissionais de saúde identificaram usuários com Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 35 e pacientes que já passaram ou aguardam por cirurgia bariátrica. Os atendidos já saíram da unidade com encaminhamentos definidos e agendamentos para os primeiros atendimentos no novo serviço.

“Recebemos um número de pacientes acima do esperado, o que mostra a demanda real da população. Abrimos três novas datas dentro do programa para acolher a todos com a devida atenção”, explicou Alba Abreu, coordenadora de Vigilância Alimentar e Nutricional e Aleitamento.

A nutricionista Rebeca Rocha destacou a adesão da população como um indicativo da importância da iniciativa. “O ambulatório chega como resposta a uma necessidade coletiva, oferecendo atendimento especializado, integral e humanizado.”

O novo serviço contará com uma equipe multidisciplinar composta por nutricionistas, psicólogos, endocrinologistas e educadores físicos. A triagem será feita por profissionais da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e por especialistas da rede municipal. Além de atender pessoas com obesidade e pacientes bariátricos, o ambulatório também vai acompanhar alunos do Programa Saúde na Escola (PSE).