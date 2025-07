Auditório do IFF Quissamã recebe a 1ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, com debates, cultura e propostas - Foto: Divulgação

Publicado 26/07/2025 11:08

Quissamã - Quissamã deu um passo importante na construção de políticas públicas voltadas à igualdade de gênero ao realizar a 1ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres. O encontro, promovido pelo Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres (COMDIMQ), com apoio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, reuniu representantes do poder público, da sociedade civil e especialistas para debater avanços e apresentar propostas concretas que serão levadas à conferência estadual, no Rio de Janeiro, em agosto.

Com o tema “Mais democracia, mais igualdade e mais conquistas para todas”, a programação aconteceu no auditório do Instituto Federal Fluminense (IFF) e foi marcada por apresentações culturais de mulheres do município, envolvendo dança, esporte e música, além da fala de autoridades locais e de uma palestra da doutora em Políticas Sociais Natália Soares.

O prefeito Marcelo Batista destacou que a conferência representa um marco para o futuro de Quissamã. Segundo ele, a participação ativa das mulheres fortalece as decisões públicas e inspira novas conquistas. “Estamos trilhando um caminho de avanços. A força feminina é o que impulsiona nosso município, e garantir o espaço de fala, de poder e de direitos é a base para uma cidade mais justa”, afirmou.

A vice-prefeita Sabrine Pereira ressaltou o caráter pioneiro do evento. Para ela, a reunião de diferentes setores da sociedade demonstra o comprometimento com a transformação da realidade local. “É um momento histórico. Estamos reunidos para construir, juntos, políticas que valorizem e protejam as mulheres do nosso município.”

Durante o encontro, o secretário Lucas Pacheco lembrou que, mesmo sendo um município de pequeno porte, Quissamã tem se destacado nacionalmente pela estrutura voltada à proteção dos direitos das mulheres, com iniciativas como o CEAM (Centro Especializado de Atendimento à Mulher), a Patrulha Maria da Penha, a Sala Girassol e o NEAH (Núcleo Especializado de Atendimento ao Homem).

A presidenta do COMDIMQ, Gianea Niero, agradeceu o apoio coletivo que tornou a conferência possível, enquanto Maria Dolores Lima, representante da comissão organizadora da Conferência Estadual, elogiou o engajamento local e o avanço diante de contextos de retrocesso em outras regiões.

O encontro também teve a presença de delegações da Patrulha Maria da Penha de São Francisco de Itabapoana, da Pastoral de Ecologia de Carapebus, de representantes do secretariado municipal e de movimentos sociais.

As propostas aprovadas serão levadas à 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, marcada para os dias 22 a 24 de agosto, no Rio, e vão integrar o debate que definirá os rumos da etapa nacional prevista para o segundo semestre de 2025.