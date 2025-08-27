Profissionais de Quissamã participaram do curso que discutiu a presença ativa dos homens no pré-natal e no pós-parto - Foto: Divulgação

Publicado 27/08/2025 19:00 | Atualizado 27/08/2025 19:00

Quissamã - Equipe de médicos, enfermeiros e profissionais da Maternidade do Hospital Mariana Maria de Jesus, em Quissamã, marcou presença no curso “Masculinidades, Paternidades & Pré-Natal do Parceiro”, realizado recentemente em Campos dos Goytacazes. O encontro foi promovido pelo Ministério da Saúde em parceria com a Superintendência de Atenção Primária do Estado do Rio de Janeiro e o Instituto Promundo, com foco em fortalecer o papel dos homens durante a gestação e após o nascimento dos filhos.

A programação contou com palestras, rodas de conversa e atividades práticas voltadas para a importância da participação masculina no cuidado com gestantes e recém-nascidos. A troca de experiências reuniu profissionais de diversos municípios do Norte Fluminense, ampliando estratégias para aproximar os pais das etapas do pré-natal e do pós-parto.

Segundo a coordenadora de Saúde do Homem de Quissamã, Kíssila Bernardo, o incentivo à presença ativa dos parceiros favorece o bem-estar da gestante, fortalece vínculos afetivos e contribui para o desenvolvimento saudável das crianças. A gestora ressaltou ainda que essa abordagem amplia a visão de cuidado integral dentro das famílias e da comunidade.

A participação no curso reforça a política local de atenção integral à saúde, que já inclui ações específicas voltadas ao público masculino e ao acompanhamento pós-parto, alinhando-se às diretrizes estaduais e federais para garantir atendimento contínuo e humanizado à população.