Participantes do CEAM tiveram um dia de aprendizado e acolhimento em ação especial do Outubro RosaFoto: Divulgação
Mulheres de Quissamã trocam experiências e informação em manhã de cuidado e prevenção
Encontro do CEAM marcou o Outubro Rosa com palestras sobre saúde da mulher e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis
Renda Mínima reforça a importância do Cadastro Único em encontro com famílias de Quissamã
Beneficiários recebem orientações sobre atualização de dados e acesso a programas sociais municipais e federais
Nova lei de licitações é tema de curso voltado a servidores de Quissamã
Capacitação destaca transparência, eficiência e modernização da gestão pública
Barra do Furado vira palco de boas ondas, boa comida e juventude em destaque no Quissamã Surf Júnior
Competição estadual reuniu novos talentos do surfe e impulsionou turismo, gastronomia e autoestima local durante o feriado
Assistência Social em foco: Quissamã amplia protagonismo e troca experiências no cenário estadual
Representantes do município participaram de debates sobre avanços, desafios e novas estratégias para aprimorar o atendimento à população mais vulnerável
Turismo de Quissamã encanta na ABAV Expo e projeta cidade como destino de destaque no RJ
Município marca presença na maior feira de turismo da América Latina, valorizando suas riquezas naturais e culturais
