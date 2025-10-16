Participantes do CEAM tiveram um dia de aprendizado e acolhimento em ação especial do Outubro Rosa - Foto: Divulgação

Participantes do CEAM tiveram um dia de aprendizado e acolhimento em ação especial do Outubro RosaFoto: Divulgação

Publicado 16/10/2025 20:46

Quissamã - O salão do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) ficou repleto de histórias, risadas e aprendizado na manhã desta quinta-feira (16). O encontro, que fez parte da programação do Outubro Rosa, reuniu mulheres de Quissamã para um momento de troca, escuta e informação sobre temas ligados à saúde feminina, especialmente a prevenção do câncer de mama, do colo do útero e das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

A atividade, promovida pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, com apoio da Secretaria de Saúde, contou com a participação de acadêmicas do curso de Biomedicina da Faculdade Estácio de Sá, que compartilharam orientações sobre cuidados preventivos e diagnóstico precoce.

Durante o encontro, as estudantes explicaram que o HPV pode permanecer assintomático por anos, reforçando a importância dos exames laboratoriais regulares para identificar o vírus e evitar complicações futuras.

A coordenadora do CEAM, Bruna Fernandes, destacou o impacto positivo da ação. “Foi uma manhã muito especial. Cada palestra e conversa reforçou a importância do autocuidado e da informação como ferramentas de proteção. Nosso papel é garantir que todas as mulheres tenham acesso a esse conhecimento e se sintam fortalecidas para cuidar da própria saúde”, afirmou.

A programação do Outubro Rosa em Quissamã segue até o fim do mês. No dia 23, haverá palestra sobre saúde da mulher e prevenção ao câncer de mama na Creche Rachel Francisca de Carneiro Silva, às 15h. Já no dia 30, o CEAM promove uma nova roda de conversa com suas assistidas, às 14h, novamente com foco na prevenção e no autocuidado.

O evento contou ainda com a presença das coordenadoras Gabriela Vasconcelos (Políticas para as Mulheres) e Janaína Pessanha (Igualdade Racial), além da diretora de Políticas para o Gênero e Diversidade, Analhia Souza.