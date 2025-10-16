Participantes do Programa Renda Mínima conheceram os benefícios do Cadastro Único e a importância de manter os dados atualizados - Foto: Divulgação

Participantes do Programa Renda Mínima conheceram os benefícios do Cadastro Único e a importância de manter os dados atualizados Foto: Divulgação

Publicado 16/10/2025 20:46

Quissamã - O auditório da Prefeitura de Quissamã se transformou em espaço de aprendizado e diálogo na manhã desta quinta-feira (16). Beneficiários do Programa Municipal Renda Mínima participaram de uma ação educativa sobre Cadastro Único (CadÚnico), ferramenta fundamental para o acesso a políticas sociais que impactam diretamente a vida das famílias.

O encontro foi conduzido por Adília Carla, coordenadora do CadÚnico, e Tânia Magalhães, assessora técnica da Secretaria de Assistência Social, que explicaram como o cadastro conecta os cidadãos a programas como Bolsa Família, BPC, Tarifa Social e iniciativas municipais de apoio à população de baixa renda.

“Mais do que um requisito burocrático, o Cadastro Único é a porta de entrada para oportunidades que podem transformar a vida das famílias. Manter os dados atualizados é essencial para que o governo possa identificar necessidades reais e oferecer os programas certos para cada situação”, ressaltou Adília Carla.

Durante a ação, os participantes compreenderam que a atualização cadastral não é apenas um procedimento administrativo: cada informação registrada ajuda a traçar um diagnóstico social preciso, avaliando renda, composição familiar e vulnerabilidades, garantindo que políticas públicas atinjam quem mais precisa.

A série de encontros segue na próxima semana: no dia 20, às 14h, na Casa Social da Penha, e no dia 23, também às 14h, no Cras de Santa Catarina, proporcionando novas oportunidades de orientação e esclarecimento para as famílias de Quissamã.