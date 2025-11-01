Prefeito Marcelo Batista e equipe durante a assinatura do Plano Municipal pela Primeira Infância, reforçando o compromisso de Quissamã com o desenvolvimento das crianças - Foto: Divulgação

Publicado 01/11/2025 11:09

Quissamã - Quissamã reafirmou, nesta semana, o compromisso de cuidar com responsabilidade e afeto das suas crianças. Em uma cerimônia marcada por emoção e simbolismo, o município oficializou a nova fase do Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI), que será colocado em prática entre outubro de 2025 e abril de 2027.

O encontro, realizado na Sala de Reuniões da Prefeitura, reuniu gestores municipais, representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), da Avante e da Petrobras. A cidade integra o grupo de 15 municípios que já implementaram o projeto e agora partem para uma etapa mais concreta: transformar planejamento em ação.

A iniciativa faz parte do projeto Primeira Infância Cidadã (PiC), desenvolvido pela Avante em parceria com a Petrobras, dentro do Programa Petrobras Socioambiental. Nesta nova fase, Quissamã vai consolidar políticas públicas que envolvem Saúde, Educação, Assistência Social, Esporte e Lazer, ampliando o olhar sobre o desenvolvimento infantil de maneira integral.

Para o prefeito Marcelo Batista, o avanço representa um gesto de compromisso e amor com o futuro da cidade.

“Quissamã tem um compromisso com suas crianças. Essa pactuação é mais um passo na construção de políticas públicas que asseguram um desenvolvimento pleno, saudável e protegido. É um investimento no presente e no amanhã”, afirmou.

A vice-prefeita e secretária de Saúde, Sabrine Pereira, lembrou que o cuidado começa antes mesmo do nascimento. “Em Quissamã, o olhar sobre a primeira infância começa na gestação. Nossas gestantes têm acesso a um pré-natal humanizado, maternidade de referência e uma rede de atenção que acompanha mãe e bebê desde o início. Isso faz toda a diferença na vida das famílias”, destacou.

Já a secretária de Assistência Social e primeira-dama, Valquíria Barcelos, reforçou a importância da união entre governo e sociedade civil.

“O PMPI é fruto de trabalho coletivo. Precisamos manter esse diálogo entre as secretarias, o Conselho e as instituições parceiras para garantir que cada política pública alcance de fato as crianças e suas famílias”, disse.

Durante a cerimônia, a coordenadora-geral do PiC, Ana Luiza Buratto, ressaltou que o momento agora é de colocar o plano em prática. “Cada município precisa adequar suas metas à realidade local. A Avante estará ao lado de Quissamã para oferecer o suporte técnico necessário e garantir que o PMPI seja efetivo”, pontuou.

A presidente do CMDCA, Flávia Lúcia, destacou o papel da sociedade na continuidade das ações.

“O CMDCA vai seguir acompanhando cada etapa de implementação do Plano. É uma responsabilidade coletiva cuidar das nossas crianças”, completou.

Com o novo pacto, Quissamã reforça o compromisso de garantir os direitos das crianças de zero a seis anos, fortalecendo a rede de proteção e construindo um futuro mais acolhedor para quem representa o amanhã da cidade.