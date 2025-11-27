Gestores das escolas de tempo integral discutem propostas para ampliar a qualidade do ensino em 2025 - Foto: Divulgação

Gestores das escolas de tempo integral discutem propostas para ampliar a qualidade do ensino em 2025Foto: Divulgação

Publicado 27/11/2025 11:57

Quissamã - Gestores das escolas de tempo integral de Quissamã se encontraram nesta semana com um objetivo claro: construir, com diálogo e sensibilidade, o caminho que vai guiar o próximo ano letivo. O encontro reuniu diretores, coordenadores e a equipe técnica da Secretaria de Educação em um ambiente de troca intensa, onde cada fala revelava o cuidado com a aprendizagem e o desejo de fazer a escola pulsar ainda mais na vida dos alunos.



A conversa foi conduzida pelo secretário de Educação, José Henrique Abreu, ao lado da subsecretária Emanuelle Souza. Também participaram as coordenadoras de Gestão Pedagógica, Verônica Carvalho e Jéssica Bernardo, além dos dirigentes das quatro unidades que integram o programa de tempo integral: Quilombola Felizarda Maria da Conceição de Azevedo, Ignácio Hugo de Souza, Professora Maria Ilka de Queirós e Almeida e Carlos Roberto Cruz Filippino.



O grupo aproveitou o encontro para alinhar expectativas, apresentar propostas e avaliar o que pode ser aprimorado. Entre as ideias discutidas, ganharam força novas oficinas voltadas para o protagonismo estudantil, atividades que ampliam repertórios culturais e práticas que deixam o aprendizado mais leve, dinâmico e conectado ao cotidiano dos jovens.



José Henrique destacou que o conceito de educação integral não se limita ao tempo em sala de aula, mas à experiência de cada estudante. Ele reforçou que ouvir gestores e coordenadores é essencial para transformar intenção em prática. Segundo ele, o planejamento coletivo cria espaço para experiências mais significativas e para uma escola que acolhe, inspira e desperta talentos.





