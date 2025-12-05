Marcelo Batista defende participação ativa de Quissamã em espaços de articulação entre governosFoto: Divulgação
Abertura do COSUD 2025 conta com a presença do prefeito Marcelo Batista por Quissamã
Quissamã marca posição nos debates regionais em agenda liderada pelo prefeito Marcelo Batista
Semana dos Direitos Humanos mobiliza Quissamã com ações que fortalecem cidadania e inclusão
Programação reúne cuidado, reflexão e serviços essenciais para marcar o Dia Internacional dos Direitos Humanos
Ação Social leva dignidade e serviços essenciais para moradores de Caxias e Barra do Furado
Atendimento especial marca o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e reforça o compromisso de Quissamã com inclusão e cidadania
Chefe do ADA cai em operação da Polícia Civil na Linha Azul
Investigação fecha o cerco contra Mezenga, apontado como liderança do tráfico em Quissamã, e apreende drogas, celulares e dinheiro
Quissamã abre Dezembro Vermelho com acolhimento, informação e testagem no Centro da cidade
Campanha leva serviços de prevenção e diagnóstico para perto da população e reforça a importância do cuidado contínuo contra ISTs, HIV, Aids e Hepatites Virais
Direitos em movimento: Quissamã transforma dezembro em mês de voz, afeto e conscientização
Semana dos Direitos Humanos reúne ações que valorizam autoestima, inclusão e debates sobre desigualdade
