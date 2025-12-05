Marcelo Batista defende participação ativa de Quissamã em espaços de articulação entre governos - Foto: Divulgação

Publicado 05/12/2025 13:30

Quissamã - O prefeito de Quissamã, Marcelo Batista, participou nesta quinta-feira (4) da abertura da 14ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (COSUD), realizada na Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro. O encontro, que segue até o dia 6 de dezembro, destaca a importância da união entre estados e municípios para fortalecer políticas públicas.

Acompanhado da primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social, Valquíria Barcelos, o prefeito cumpriu mais uma agenda estratégica para ampliar a participação de Quissamã nos debates regionais.

Durante o evento, Marcelo Batista reforçou a relevância da presença do município em espaços de articulação entre governos. “É prioridade participar desses ambientes estratégicos para fortalecer o diálogo regional e ampliar nossa presença nas decisões que impactam diretamente a vida da população”, afirmou.

A abertura reuniu os governadores Cláudio Castro (Rio de Janeiro), Renato Casagrande (Espírito Santo) e Jorginho Mello (Santa Catarina), além de lideranças dos estados do Sul e Sudeste. Os participantes debateram temas essenciais para o futuro do país. Em 2025, a Segurança Pública é o foco central do COSUD, com destaque para ações integradas de inteligência, combate ao crime organizado e discussões sobre a PEC 18, em análise no Congresso Nacional.

O governador Cláudio Castro destacou a importância de sediar mais uma edição do COSUD no Rio de Janeiro. “Este COSUD reafirma o protagonismo do Rio de Janeiro e o compromisso dos estados em avançar, juntos, em políticas integradas que tragam mais segurança e desenvolvimento”, disse.

Na ocasião, Marcelo abordou sobre a importância do incentivo ao turismo e a diversificação nas receitas dos municípios com lideranças políticas, entre elas o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, e o deputado federal Júlio Lopes, reforçando a articulação institucional de Quissamã em pautas estratégicas para o desenvolvimento regional.

A 14ª edição conta com oito câmaras temáticas: Segurança Pública; Meio Ambiente; Desenvolvimento Econômico; Governo e Gestão; Saúde; Educação; Desenvolvimento Humano; e Regulação. Ao final do encontro, será divulgada a Carta do Rio de Janeiro, com diretrizes e compromissos firmados pelos estados do Sul e Sudeste para políticas públicas mais integradas e efetivas.

Criado em 16 de março de 2019, em Belo Horizonte (MG), o COSUD surgiu com o objetivo de fortalecer a cooperação entre os estados dessas regiões e trabalhar demandas econômicas, sociais e ambientais comuns. Juntas, as regiões Sul e Sudeste somam 119 milhões de habitantes e concentram 70% do PIB nacional, segundo o IBGE.