Concessionária de água e esgoto abre vagas de estágioReprodução internet

Publicado 29/12/2022 20:59

A Concessionária Água das Agulhas Negras está com inscrições abertas para o programa de estágio em Resende. Os interessados devem se inscrever até sexta-feira, dia 30 de dezembro.

As oportunidades são para estudantes do nível superior. Para se inscrever, basta acessar o site , procurar por "Programa de Estágio" e preencher as informações solicitadas.