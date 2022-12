Confira o funcionamento dos serviços essenciais no fim de ano - Divulgação

Publicado 26/12/2022 14:00 | Atualizado 26/12/2022 22:04

Durante a última semana de 2022, Resende permanece somente com os serviços essenciais de plantão. O expediente no pátio administrativo da Prefeitura funcionou até sexta-feira (23) e retorna no dia 2 de janeiro. Os Hospitais de Emergência e da Criança, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na Cidade Alegria, e o Pronto Atendimento Paraíso seguem com os atendimentos funcionando normalmente.

O Núcleo de Hemoterapia de Resende (NHR) retorna nos dias 27, 28 e 29 de dezembro com a coleta de sangue, das 8h às 11h. A Central de Ambulâncias pode ser acionada pelo telefone (24) 3381-4493 e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo 192.

A Defesa Civil de Resende continua com o plantão pelo número 199, para casos de emergência. O Acolhimento Institucional (Abrigo), que atende a população em situação de rua, mantém seus serviços funcionando normalmente no feriado. O Sine Resende retorna no primeiro dia útil de 2023.