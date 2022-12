Motorista embriagado é preso após causar acidente e não prestar socorro às vítimas - Redes Sociais

Publicado 22/12/2022 16:16 | Atualizado 22/12/2022 16:19

Vídeo mostra momento em que mãe e filho em moto são atingidos por motorista embriagado em Resende. #ODia pic.twitter.com/dtvZgx8AEJ — Jornal O Dia (@jornalodia) December 22, 2022

Um vídeo, gravado minutos antes pelo sistema de monitoramento de uma farmácia na Avenida Tenente-Coronel Adalberto Mendes, no bairro Manejo, mostra osDepois, eles seguiram em direção à casa onde moravam na região do Acesso Oeste. No meio do caminho, eles foram atingidos pelo carro.Nos outros vídeos, é possível perceber que oe acabou atingindo a motociclista e o filho, que foram arremessados. As vítimas, de 32 e 14 anos, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital de Emergência. Oconstatada na quarta-feira (21). A mulher teve alta ontem.Segundo a Polícia Civil, oantes do acidente. Ele foi localizado ainda no domingo, preso em flagrante e levado a 89ª Delegacia Policial de Resende. O, embriaguez, fuga do local do acidente e omissão de socorro. Ele continua preso.