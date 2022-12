Motorista é preso por receptação em Resende - Divulgação

Publicado 20/12/2022 17:09

Um motorista foi preso por receptação após ser flagrado com um carro roubado nesta terça-feira (20) na Via Dutra, em Resende. O veículo foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na altura do km 310.

De acordo com a PRF, durante a abordagem, o motorista chegou a fugir pela contramão da marginal da rodovia. Ao parar o carro, ele e mais dois passageiros correram, mas foram alcançados e detidos.

Aos policiais, os três suspeitos disseram que eram de uma facção criminosa e com passagens por roubo e tráfico de drogas. Além de sinais de adulteração, os agentes verificaram que o carro havia sido roubado em junho deste ano no Rio de Janeiro.

Ao ser questionado, o motorista disse que o carro era emprestado de um amigo. Os três homens foram levados para a 89ª DP de Resende. O motorista vai responder por receptação e por dirigir sem a Carteira Nacional de Habitação (CNH). Os dois passageiros foram ouvidos e liberados em seguida.