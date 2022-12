Procon realiza mutirão de negociação de dívidas de energia elétrica - Raimundo Brasil

Procon realiza mutirão de negociação de dívidas de energia elétricaRaimundo Brasil

Publicado 19/12/2022 12:00 | Atualizado 19/12/2022 17:27

O Procon de Resende realiza na terça-feira (20) um mutirão de negociação de dívidas com a Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica no município. A ação, para moradores de Resende, Porto Real e Itatiaia, será das 9h às 16h, na sede do órgão, situado no 3° andar do Edifício da APM.

Para participar, os consumidores devem possuir alguma dívida com a empresa, sendo necessário ter no mínimo uma fatura atrasada com mais de 90 dias. Além de não ter celebrado nenhum outro acordo com órgão de defesa do consumidor em 2022.

Serão oferecidas alguns benefícios como: o pagamento de entrada, que pode variar entre valor 0% até o valor oferecido pelo devedor; parcelamento do restante da dívida em até 24 cotas; sem encargos (multas e juros); sem correção monetária; e sem juros de financiamento.