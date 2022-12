Resende realiza Festival MaratonArte de sexta a domingo - Nathália Souza

Publicado 15/12/2022 19:01

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda realiza entre os dias 16 e 18 de dezembro o primeiro Festival MaratonArte no Parque das Águas. A programação inicia com a entrega do Prêmio Macedo Miranda a partir das 19h.

O evento será uma mistura de literatura, cultura, lazer, música e diversão. A estrutura contará com dois palcos, sendo Macedo Miranda durante a tarde e Palco Entretenimento no período da noite.

Além disso, terá a Tenda Altamiro Pimenta com a participação do Museu de Arte Moderna, Museu da Imagem e do Som e demais departamentos geridos pela Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda.

Confira a programação abaixo:

Dia 16 de Dezembro (sexta)

Palco Macedo Miranda

18h - Nós nas Cordas

19h - Prêmio Macedo Miranda

Palco Entretenimento

20h30 - Erik Fabiano e Banda

23h - On The Route

Dia 17 de Dezembro (sábado)

Palco Macedo Miranda

9h – Festival de Capoeira

11h – Cortejo de Folia de Reis Mensagem Divina - Mestre: Renato Lan

14h - Grupo de Dança Morada da Montanha

14h40 - Grupo de Dança Essência Dance

15h30 - Centro Musical Acorde Z

16h30 - Coral da Casa da Cultura Macedo Miranda

17h - Mostra de Talentos Musicais

Palco Entretenimento

18h - Festival Autoral: Laura Carvalho - Yasmim Silveira - Beto Olliveira- Leon Martins

19h30 - Rock VinyLParty com DJs Nandão e LEZR

21h - Banda Xoxote

23h30 - Garage 443



Dia 18 de dezembro (domingo)

Palco Macedo Miranda

9h - Cortejo de Folia de Reis Mensagem Divina

Mestre: Renato Lan

Palco Entretenimento

10h - Banda da Atrium

12h - Final da Copa do Mundo

14h - Joyce Sophie

16h30 - Banda Lado B

19h00 - Clandestinos

21h30 - Diogo Senna

Tenda Altamiro Pimenta

Dia 17 de dezembro (sábado)

Horário: 10 às 16h

Encontro de Escritores - Biblioteca Pública Jandyr César Sampaio

Escritores confirmados:

Talita Abreu - Gelson Mallorca - Lais Amaral - Walmir Maia - Geísa Alves - Bruno Barreto - Shery Duque Pinheiro - Priscila Messias – Bonifácio de Almeida - Rosimar de Alencar Silva Barbosa e Rebeca Souza Barbosa - Aliança para a Infância (Resende).

Dias 17 e 18 de dezembro (sábado e domingo)

Horário: 10 às 16h

Projetos “Árvore do Saber” e “Livros Livres” – Biblioteca Pública Jandyr César Sampaio

Exposição “Coletânea Salão da Primavera” – Museu de Arte Moderna de Resende

Exposição “Povo Puri” – Arquivo Histórico Municipal de Resende

Exposição “Acervo” – Museu da Imagem e do Som de Resende

Convidados:

Clube do Vinil

Exposição “Personalidades Negras” – fotógrafa Jaqueline Villela

Exposição “Expressões Afro-Brasileiras” – Mestre Cláudio Araújo