Trio é preso com drogas e arma em Resende - Divulgação

Trio é preso com drogas e arma em Resende Divulgação

Publicado 12/12/2022 16:26

Três homens, com idades entre 26 e 29 anos, foram presos suspeitos de tráfico de drogas no domingo (11) em Resende. O caso aconteceu no bairro Nova Liberdade.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram verificar uma denúncia de tráfico quando flagraram três suspeitos fugindo por cima das residências vizinhas.

Foi feito um cerco aos homens e eles foram capturados. Com eles, os agentes encontraram um revólver calibre 38, nove munições, 384 pedras de crack, 32 pinos de cocaína e outros entorpecentes, além de rádios, touca e celulares.

O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende, onde o material ficou apreendido. O trio está à disposição da Justiça.