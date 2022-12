Suspeitos de furtarem lotérica são presos na Via Dutra - Divulgação

Publicado 07/12/2022 19:17

Dois homens, de 36 e 37 anos, suspeitos de furtarem uma lotérica dentro de um shopping de Resende, foram presos na terça-feira (6). Eles estavam em um carro abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Via Dutra, na altura do bairro da Pavuna, no Rio de Janeiro. O furto foi descoberto na manhã de segunda-feira (5).