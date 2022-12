Jovem é preso em flagrante por tráfico de drogas em Resende - Divulgação

Publicado 05/12/2022 16:21

Um jovem, de 19 anos, foi preso em flagrante no domingo (4) por tráfico de drogas em Resende. O caso aconteceu na localidade do Mutirão, na Cidade Alegria.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram verificar uma denúncia de que o suspeito estava com material ilícito. Na residência, o jovem confirmou que estava no plantão do tráfico na noite anterior.

No quarto dele os agentes encontraram dois rádios transmissores na frequência da facção criminosa, uma balaclava e uma roupa camuflada. O jovem foi preso e levado para ao 89ª Delegacia Policial de Resende.