Publicado 02/12/2022 00:07

A Polícia Civil de Resende cumpriu nesta quinta-feira (1) um mandado de prisão contra uma mulher suspeita de tentativa de homicídio qualificado contra a namorada do seu ex-namorado. Ela foi encontrada no bairro Cidade Alegria.



Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu há um mês, no dia primeiro de novembro. Por não aceitar o relacionamento do ex-namorado com a vítima, ela teria entrado na casa da mulher e a esfaqueado. Depois, ela fugiu.

Através das investigações, foi possível identificar a autoria e a motivação, bem como concluir o inquérito. Com base no material, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra a suspeita.



A mulher foi encontrada em casa. Depois do cumprimento da ordem judicial, ela foi levada para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde está à disposição da Justiça.