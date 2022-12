Secretaria de Indústria e Comércio de Resende muda de endereço - Divulgação

Publicado 30/11/2022 17:00 | Atualizado 30/11/2022 19:45

A secretaria de Indústria e Comércio de Resende começou a funcionar em novo endereço a partir desta quarta-feira, dia 30 de novembro. Além do serviço administrativo, o Sistema Nacional de Emprego (Sine Resende), a Junta Comercial (Jucerja), a Sala do Empreendedor e o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), também atuam no novo espaço, localizado no Edifício da APM, na Avenida Marechal Castelo Branco, n° 104, bairro Jardim Tropical.

Com a mudança, todos os atendimentos que eram prestados na Praça do Trenzinho e na Rua Guilhot Rodrigues, no bairro Campos Elíseos, serão temporariamente suspensos. O objetivo é centralizar os serviços e oferecer ainda mais comodidade à população, em um local mais arejado, amplo e com acessibilidade.

A atual sede do órgão tombada pelo patrimônio histórico cultural, na Praça do Trenzinho, será reformada ainda no primeiro trimestre de 2023, precisando o prédio ser completamente desocupado neste período.