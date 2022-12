Prefeitura de Resende adia licitação de transporte coletivo - Divulgação

Publicado 30/11/2022 18:23

A Prefeitura de Resende adiou a licitação de transporte coletivo que aconteceria nesta quarta-feira (30). O motivo é a necessidade de adequação técnica no edital relacionada à idade média da frota. Uma nova data ainda não foi divulgada.

A licitação para concessão do serviço vai definir qual empresa ficará responsável pelas linhas urbanas, distritais e rurais. Em julho de 2020, a licitação também foi adiada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ).

Atualmente, o transporte coletivo municipal é feito pela Viação São Miguel, só que o contrato dela está vencido desde 2020. A empresa continua operando por meio de uma liminar da justiça.