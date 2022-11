Após chuva, morador usa caiaque em rua alagada de Resende - Divulgação

Publicado 29/11/2022 15:46

Após a forte chuva que atingiu a cidade de Resende na segunda-feira (28), uma cena chamou a atenção. Um morador usou um caiaque para se locomover em uma rua alagada no bairro Jardim Aliança II, na região do Acesso Oeste. De acordo com a Defesa Civil, choveu 32,1 milímetros em apenas uma hora.

Houve pontos de alagamentos em cincos áreas do bairro: Rua 1, Rua 2, Rua 3, Avenida A e Avenida Francisco Fortes Filho. Rodrigo Henrique Soares Oliveira, de 20 anos, conta que estava na casa de um amigo, na Rua 3, para assistir ao jogo Brasil x Suíça pela Copa do Mundo.

Veja o vídeo AQUI. A chuva começou depois da partida que terminou em 1 a 0 para o Brasil. Na hora de ir embora, Rodrigo se deparou com a rua completamente alagada. "O meu amigo tinha um caiaque em casa porque ele já andou na represa com o pai dele. Na hora, outros amigos tentaram andar, mas não conseguiram. Como eu sou mais leve, eu consegui e dei uma voltas".

Rodrigo conta que, apesar da brincadeira, observou os transtornos após o temporal. "Em alguns pontos, a água estava cobrindo metade dos carros, em outros era até a altura da cintura. A medida que fui passando de caiaque pelas ruas fui vendo a situação da galera, espero que eu tenha alegrado minimamente o dia de alguém no meio de tanta tragédia", disse.

Segundo moradores, essa não foi a primeira vez que a chuva causou alagamentos na localidade. Por nota, a prefeitura disse que "a intensa chuva em curto período de tempo ocasionou alagamentos na Região da Grande Alegria, já que o sistema de drenagem não suportou a grande vazão. A água entrou em algumas casa do bairro Jardim Aliança, mas não há nem desalojados e nem desabrigados." Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 ou pelo telefone (24) 3360-9260.