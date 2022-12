Barbeiro de Resende viraliza com pintura da bandeira do Brasil no cabelo - Reprodução/@wrbarbeiro

Publicado 30/11/2022 21:00 | Atualizado 30/11/2022 21:21

Bastaram uma folha timbrada de caderno, tintas e muita criatividade para o barbeiro Washington Rodrigo, de Resende, viralizar na internet. Com um penteado especial para a Copa do Mundo, no qual desenha a bandeira do Brasil no cabelo de seus clientes, a barbearia no bairro Fazenda da Barra III ganhou o mundo. Só nas redes sociais do profissional, os vídeos do novo estilo já foram vistos mais de oito milhões de vezes.

Segundo WR, como prefere ser chamado, a ideia surgiu em setembro, antes do corte do hexa virar tendência. A expectativa para a Copa do Mundo foi a grande inspiração. "Eu já venho fazendo e postando vários tipos de cortes na internet. Procurei por uma inspiração neste estilo e não achei nada parecido. Aí tive a ideia de pintar a bandeira do Brasil, algo que fosse diferente para a Copa e deu certo", explica.

O barbeiro, de 24 anos, detalha como foi o processo de criação. "Primeiro eu desenhei numa folha de caderno como ficaria a pintura. Depois eu divulguei nas redes sociais quem gostaria de participar de um teste. Um amigo se interessou, veio e eu criei. O primeiro cliente que eu fiz, eu já postei".

Rodrigo viu o vídeo se multiplicar nas plataformas digitais. Milhares de compartilhamentos, curtidas e comentários. Até Richarlison, o pombo, o herói da primeira partida do Brasil na Copa curtiu a postagem. "No primeiro vídeo que eu postei eu não coloquei a @ (arroba) da minha rede social. Aí viralizou, mas as pessoas não sabiam quem tinha feito. Aí eu reeditei, coloquei meu nome e as pessoas começaram a chegar".

Em uma das redes sociais, ele tinha apenas 600 seguidores. Com a viralização, WR já colhe os primeiros frutos. Se antes, trabalhava das 9h às 19h, agora, só consegue abaixar as portas do salão às 21h. Além de mais de 25 mil novos seguidores nas redes e aumento no número de clientes, também firmou uma parceria com um banco patrocinador da Seleção Brasileira. Hoje (30) e amanhã (01/12), os penteados da bandeira do Brasil são de graça, e ainda há vagas. "Só hoje, eu fiz 10 penteados desse estilo", comemora.

Washington Rodrigo trabalha como barbeiro há seis anos e meio. Ele conta que a profissão surgiu através de um amigo. "Ele estava fazendo curso de barbeiro e me chamou. Comecei a fazer e gostei da profissão. Nunca imaginei atuar na área, mas hoje busco me qualificar. Estou sendo à procura de novas técnicas, de agregar valor ao meu negócio".

E os sonhos não param. WR quer crescer ainda mais. "No futuro quero abrir outras barbearias, treinar outras pessoas, principalmente aquelas que já estão na área e querem expandir suas ideias e aprender técnicas diferentes", diz, acrescentando que se inspira nos profissionais da Capital e sempre tenta trazer novidades para o local onde mora. Agora, é pé no chão e novas ideias na cabeça.