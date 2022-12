Publicado 01/12/2022 18:41

Um homem, investigado por tráfico de drogas em Resende, foi preso nesta quinta-feira (1). A prisão aconteceu na casa do suspeito no bairro Residências do Vale.

Segundo a Polícia Civil, o homem já foi preso por roubo qualificado. Os agentes cumpriram um mandado de prisão expedida pela Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro.

Ele foi levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende e será encaminhado para o sistema prisional para cumprir a pena.