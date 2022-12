Publicado 05/12/2022 16:01

Uma lotérica dentro de um shopping foi furtada em Resende. O caso aconteceu no bairro Morada do Castelo. O crime foi descoberto pelo proprietário do estabelecimento na manhã desta segunda-feira (5).

Segundo a Polícia Militar (PM), o dono informou que, ao abrir a loja, entrou o local revirado e com um buraco no forro do teto. Dois cofres estavam abertos e uma quantia em dinheiro havia sido levada.

O caso foi registrado na 89ª Delagacia Policial de Resende. Até o momento, ninguém foi preso.