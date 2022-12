Vila da Fumaça recebe Feira da Roça neste domingo - Carina Rocha

Vila da Fumaça recebe Feira da Roça neste domingoCarina Rocha

Publicado 02/12/2022 22:00 | Atualizado 02/12/2022 22:12

O distrito da Vila da Fumaça, em Resende, recebe neste domingo (4) mais uma edição da Feira da Roça. O evento acontece das 9h às 18h com opções da gastronomia local e música ao vivo.

A festa contará com apresentações do DJ Maurício Macedo e da dupla Os Brabos do Forró, que prometem agitar os participantes.

Além da programação musical, a Feira também terá barracas com comidas típicas como pastel, queijos, linguiça e outros produtos para receber a população.