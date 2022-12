Museu de Resende abre exposição nesta quarta-feira - Divulgação

Publicado 06/12/2022 17:00 | Atualizado 06/12/2022 18:03

O Museu de Arte Moderna (MAM) de Resende inicia nesta quarta-feira (7), às 10h, a exposição "O Sentido da Cor", da artista plástica Daniela Marton. A visitação do público poderá ser feita até o dia 6 de janeiro de 2023, de segunda à sexta, das 10h às 17h.

De acordo com a artista, o objetivo do trabalho é apresentar, por meio de uma série de pinturas e esculturas, a realidade de quem vive com uma doença crônica, porém sem direcioná-la para a ideia de um mundo pronto, estável e estático, pois a realidade verdadeira se dissolve diante da incerteza da vida, principalmente quando se tem uma doença como a artrose e a Disfunção da Temporo Mandibular (DTM).

O resultado do processo artístico apresenta imagens distorcidas e disformes, o qual abriga uma realidade surreal na qual estão inebriadas pelo processo de convivência da dor e da incerteza diante do futuro. Dessa forma, as imagens passam a ser cores que escorrem e explodem no espaço pictórico, direcionando o olhar do observador para fora das limitações físicas do quadro como se a pintura tomasse uma dimensão espacial.