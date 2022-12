Escola das Artes termina ano letivo com apresentações especiais - Gleisiane Carvalho

Publicado 05/12/2022 18:00 | Atualizado 05/12/2022 20:06

A Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna, mantida pela Prefeitura de Resende, por meio da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, encerra seu ano letivo de 2022 com apresentações de teatro, música e dança. As atividades gratuitas acontecem nos dias 6, 7, 10, 13 e 14 de dezembro, no Porão das Artes, localizado na parte térrea do Museu de Arte Moderna de Resende.

A primeira será no dia 6, às 19h, com a peça teatral “O Namorador”, um clássico do teatro brasileiro assinado por Martins Penna. Já no dia 10, também às 19h, será a encenação “Hoje é Dia de Rock”, do dramaturgo José Vicente, feita também pelos alunos da professora Fernanda Simões.

Na quarta-feira, dia 7, às 19h, a programação será com as apresentações de alunos que se dedicaram durante todo o ano de 2022 às aulas de dança de salão e danças urbanas, ambas ministradas pelo professor Cléverson Mariano. No dia 13, às 18h, os pequenos estudantes dos cursos de musicalização infantil, teclado, violão e coral irão mostrar seus talentos.

O último dia de apresentações da Escola das Artes será em 14 de dezembro, às 18h, com as participações de adolescentes e adultos dos cursos de violão, baixo, guitarra, teclado, violino e técnica vocal. As turmas de música são ministradas pelos professores Alan Pierre, Lígia Soares, Beto Olliveira, André Storte, Wyllis Neto, Chuck Bones e Sheila Lima.