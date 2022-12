Padroeira de Resende é celebrada com festa até domingo - Divulgação

Padroeira de Resende é celebrada com festa até domingoDivulgação

Publicado 07/12/2022 19:33 | Atualizado 07/12/2022 19:34

A partir desta quinta-feira (8), a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Resende, realiza mais uma edição da tradicional Festa da Padroeira na Praça da Matriz, no Centro Histórico. Além de missas e shows, o evento também conta com barracas com comidas típicas, lojinhas com itens religiosos e outras atrações.

A programação religiosa começa às 7h, com missa da comunidade, com Padre Antônio Alves. Depois, às 9h30, tem missa solene do vicariato com o Bispo Diocesano Dom Luís Henrique, seguida de uma carreata pelas ruas da cidade. Ao meio dia terá início a adoração eucarística, com Terço Mariano. A programação segue com Terço da misericórdia, às 15h, Bênção do Santíssimo, às 16h30, Procissão da padroeira, às 17h, e missa solene da paróquia com renovação das consagrações a Nossa Senhora, com padre José Antônio.

A programação musical também começa amanhã, às 20h30, com Banda Anjos das Ruas, e às 21h45, Flávio Vitor Jr. sobe ao palco. Na sexta-feira, às 21h, tem Quartetum Brasil. No sábado, dia 10, tem Pedro Junior, às 21h. E no domingo, às 19h30, tem Missão Resgate Já e Zé Vitor e Rael, encerrando a programação, às 21h.

Confira a programação completa:

Quinta-feira, dia 8

7h - Missa da comunidade, com Padre Antônio Alves

9h30 - Missa solene do vicariato com o Bispo Diocesano Dom Luís Henrique, seguida de uma carreata pelas ruas da cidade

12h - Adoração eucarística, com Terço Mariano

15h - Terço da misericórdia

16h30 - Bênção do Santíssimo

17h - Procissão da padroeira

18h - Missa solene da paróquia com renovação das consagrações a Nossa Senhora, com padre José Antônio

20h30 - Banda Anjos das Ruas

21h45 - Flávio Vitor Jr

Sexta-feira, dia 9

21h - Quartetum Brasil

Sábado, dia 10

21h Pedro Júnior

Domingo, dia 11

19h30 - Missão Resgate Já

21h - Zé Vitor e Rael