O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Governo Federal, divulgou o balanço de empregos criados no primeiro semestre de 2022. Na região das Agulhas Negras, composta por Resende, Porto Real, Quatis e Itatiaia, foram criados 884 vagas. Apesar do número positivo, o número é menor do que no mesmo período do ano passado.

De janeiro a junho de 2021, os quatro municípios criaram 2.826 postos de trabalho. A redução foi de 69%. O destaque ficou com Resende, que no primeiro semestre desse ano gerou 887 empregos, sendo que 746 são de novos trabalhadores no setor industrial. Por outro lado, Itatiaia fechou o primeiro semestre com saldo negativo de 238 postos de trabalho a menos.

Confira o balanço de vagas na região no 1º semestre de 2022 (janeiro a junho):

Resende (+887)

Porto Real (+156)

Quatis (79)

Itatiaia (-238)

Total: +884