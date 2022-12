Resende abre peneira para nascidos entre 2009 e 2013 - Raphael Torres

Publicado 08/12/2022 14:00 | Atualizado 08/12/2022 17:24

O Resende Futebol Clube abriu uma peneira para selecionar atletas com a finalidade de reforçar sua base. Os testes são para quatro categorias: nascidos em 2012 e 2013 (sub-11), em 2011 (sub-12), em 2010 (sub-13), e em 2009 (sub-14).

A avaliação será feita no próximo domingo, 11 de dezembro, no Centro de Treinamento do Resende, na Rua Doutor Roberto Lang, nº 238, no bairro Barbará, na cidade de Barra Mansa (ao lado do Sest/Senat Barra Mansa).

Confira a programação abaixo:

Das 9h às 11h: sub-11 e sub-12

Das 14h às 16h: sub-13 e sub-14

As inscrições devem ser feitas pelo Whatsapp (24 99258-5335). A taxa de inscrição custa R$ 50 e deve ser paga no dia da avaliação. Para participar é importante apresentar atestado médico, camisa branca e short preto, meiões pretos, caneleiras, além da chuteira. Também é importante chegar com 40 minutos de antecedência.